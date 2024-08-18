Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець

Екснардеп Олександр Бригинець повідомив трагічну звістку

Через хворобу на 53-му році життя помер депутат Київської міської ради VII скликання Павло Бригинець. Про це повідомив його брат, колишній народний депутат Олександр Бригинець.

Екснардеп на своїй сторінці у фейсбуці показав спільне фото з братом, під яким написав: «Це мій молодший брат Павло. Після тероборони, де він був керівником підрозділу, його на фронт не забрали... Він пройшов курси БПЛА, але однак не забрали... Через здоров'я сьогодні він помер... Помоліться за Павла!».

Павло Бригинець (зліва) разом зі своїм старшим братом Олександром фото: Павло Бригинець/Facebook

Також смерть Павла Бригинця прокоментувала Київська міська рада.

«Від імені депутатського корпусу Київської міської ради висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким громадського діяча, депутата Київської міської ради VII скликання, секретаря Постійної комісії з питань культури та туризму Павла Бригинця, який помер на 53 році життя через хворобу.

Павло Бригинець у статусі депутата та громадського діяча працював на благо нашого міста, завжди відстоював інтереси громади. Вічна пам’ять!», – йдеться в заяві міськради.

Нагадаємо, що після важкої хвороби відійшов у вічність депутат першого демократичного скликання Львівської міської ради Зиновій Саляк, який вперше підняв український прапор над Ратушею у Львові.