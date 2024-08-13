Вперше з 2022: у Харкові Фонд держмайна виставив на приватизацію будинок-символ міста

Віталій Коваль: Приватизація інституту відкриває можливості для ефективного використання нерухомості та розвитку бізнесу в центрі міста

На аукціоні стартова ціна культового будинку в центрі Харкова становить 839 тис. грн

Фонд держмайна виставив на приватизацію перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові. Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Йдеться про єдиний майновий комплекс державної установи «Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень» – так званий будинок з градусником. Це один з найвідоміших символів Харкова. 5-поверхова будівля в центрі міста, розташована за адресою вулиця Сумська, 1.

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Наразі основним видом діяльності установи є надання послуг з оренди приміщень. Приватизація інституту відкриває можливості для ефективного використання нерухомості та розвитку бізнесу в центрі міста, заявив Віталій Коваль.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

Нежитлові приміщення загальною площею 4163,7 м²;

Гараж площею 209,6 м²;

Асфальтовий майданчик площею 50,24 м²;

Аукціон відбудеться 16 серпня в системі «Прозорро.Продажі».

Торги починають із суми 839 000 грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив стартові ціни та умови продажу готелю «Україна». Так, його стартова ціна склала 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн. Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль. Також голова Фонду держмайна наголосив, що готель зараз функціонує краще, ніж торік: зокрема, там стали активно проводити не менш ніж 15 заходів щомісяця, а тому зросли й доходи.

До слова, Фонд державного майна 18 липня провів у системі «Прозорро.Продажі» онлайн-аукціон з приватизації готелю «Козацький» у столиці. Переможцем конкурсу стало сільськогосподарске товариство з обмеженою відповідальністю «Надія».

Ціна за готель на аукціоні зросла у понад 2,5 рази від стартової – 155.5 млн грн до понад 400 млн грн