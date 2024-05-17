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У столиці пройде кінофестиваль, присвячений Києву

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У столиці пройде кінофестиваль, присвячений Києву
Курувати кінопокази буде «Довженко-центр»
фото з відкритих джерел

Глядачі матимуть можливість дізнатися про історію створення кожної стрічки

До Дня Києва в столичному кінотеатрі «Жовтень» з 23 по 26 травня пройде фестиваль «КиївКінофест». Про це повідомляє Суспільне.

«Запрошуємо разом із нами поринути у кіномандрівку часом, де ми побуваємо у різних куточках Києва та споглядатимемо краєвиди рідного міста від сьогодення й до далекого 1928 року», – закликають організатори.

Курувати кінопокази буде «Довженко-центр», тож глядачі матимуть можливість дізнатися від представників державного кіноархіву про історію створення кожної стрічки.

Для відкриття фестивалю обрали дві картини: це прем'єра нової оцифрованої копії фільму Михайла Іллєнка «Сьомий маршрут» (1997) та короткометражна стрічка Надії Парфан «Це побачення» (2023). Закриттям фестивалю стане показ фільму Тоні Ноябрьової «Ти мене любиш?» за участю творчої команди.

Окрім цих стрічок покажуть:

  • «Осяяння» (1971) Володимира Денисенка;
  • «Маленький шкільний оркестр» (1968) Олександра Муратова та Миколи Рашеєва;
  • «Пригоди полтинника» (1929) Акселя Лундіна;
  • «Весь світ в очах твоїх» (1977) Станіслава Клименка та Івана Симоненка;
  • «Київські фрески» (1966) Сергія Параджанова.

Програма фестивалю охоплює п'ять секцій:

  • Ретроспективна програма показів
  • Сучасне кіно
  • Лекторій
  • Виставка картин стритарт-художниць сестер Фельдман
  • Ярмарок від спільноти «НЕречизм»

Також у межах цього заходу пройде концерт вінтажної української музики від київських диджеїв.

Окрім цього, на «КиївКінофесті» відбудеться благодійний «Базар кіноплакатів за донати», де збиратимуть кошти для кінематографістів, які служать у лавах ЗСУ.

Теги: фестиваль концерт кіно Київ

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