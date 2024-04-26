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Кличко показав, як проходить термінова евакуація із двох лікарень в Києві (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко показав, як проходить термінова евакуація із двох лікарень в Києві (відео)
Мер міста запевнив, що наразі влада робить усе, щоб убезпечити дітей, їх батьків, дорослих пацієнтів та персонал від можливої атаки
фото: скріншот відео

Віталій Кличко: «Швидкі» вивозять пацієнтів в інші лікарні міста»

У столиці триває евакуація пацієнтів із двох лікарень, одна з них дитяча, через заяви у Білорусі щодо можливого ракетного удару по цих закладах. Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Мер міста запевнив, що наразі влада робить усе, щоб убезпечити дітей, їх батьків, дорослих пацієнтів та персонал від можливої атаки на ці медзаклади, про яку заявив агресор

«Відбувається евакуація двох лікарень, одна з яких – дитяча, на вулиці Богатирській. Медики діють злагоджено, «швидкі» вивозять пацієнтів в інші лікарні міста», – розповів міський голова Києва. 

На місці події помітні машини швидкої допомоги, військові, працює поліція.

Згодом Кличко повідомив, що усіх пацієнтів і медперсонал лікарень на вулиці Богатирській уже евакуювано.
«Дякую медикам, технічному персоналу, працівникам швидкої за таку оперативну і злагоджену роботу!
Життя і безпека людей – найголовніше!», – додав Клчко. 

Раніше повідомлялося, що місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких – дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Це пов'язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові. 

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить все можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків у інші медзаклади столиці.

Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Теги: Київ лікарня Віталій Кличко

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