З початку року українці відкрили рекордну кількість ФОПів

Найбільше нових ФОПів за перший квартал 2024 року у Києві

Найпопулярнішими сферами діяльності серед ФОПів є роздрібна торгівля, надання індивідуальних послуг та програмування

За перший квартал 2024 року в Україні зареєстровано 74 050 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це на 33,6% більше, ніж у січні – березні 2023 року та на 18% більше за показник першого кварталу довоєнного 2021-го. Про це повідомляє платформа Опендатабот у середу, 1 травня.

Найбільше нових ФОПів у Києві – 10 252 бізнесів, або 13,8% від загальної кількості. На другому місті – Дніпропетровська область (6800 ФОП), на третьому – Київська (5700 нових ФОП).

Кількість реєстрації нових ФОПів скріншот

Найпопулярніші сфери діяльності фізосіб-підприємців:

роздрібна торгівля – 25,7% нових бізнесів;

надання індивідуальних послуг – 8,2%;

комп’ютерне програмування – 7,9%.

Топ сфер діяльності нових ФОПів скріншот

Нагадаємо, у 2023 році українці відкрили рекордну кількість ФОПів – понад 300 тис., проте це свідчить не стільки про відновлення економіки, скільки про спробу обійти податки і мобілізацію.

Раніше Гетманцев заявив, що військовий збір з мінімальної зарплати під час війни мають сплачувати всі, в тому числі фізичні особи – підприємці. Він нагадав, що ФОПи першої та другої груп наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна.

До слова, народні депутати пропонували запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йшлося, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки.