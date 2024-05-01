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З початку року українці відкрили рекордну кількість ФОПів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
З початку року українці відкрили рекордну кількість ФОПів
Найбільше нових ФОПів за перший квартал 2024 року у Києві
фото з відкритих джерел

Найпопулярнішими сферами діяльності серед ФОПів є роздрібна торгівля, надання індивідуальних послуг та програмування

За перший квартал 2024 року в Україні зареєстровано 74 050 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це на 33,6% більше, ніж у січні – березні 2023 року та на 18% більше за показник першого кварталу довоєнного 2021-го. Про це повідомляє платформа Опендатабот у середу, 1 травня.

Найбільше нових ФОПів у Києві – 10 252 бізнесів, або 13,8% від загальної кількості. На другому місті – Дніпропетровська область (6800 ФОП), на третьому – Київська (5700 нових ФОП).

Кількість реєстрації нових ФОПів
Кількість реєстрації нових ФОПів
скріншот

Найпопулярніші сфери діяльності фізосіб-підприємців:

  • роздрібна торгівля – 25,7% нових бізнесів;
  • надання індивідуальних послуг – 8,2%;
  • комп’ютерне програмування – 7,9%.
Топ сфер діяльності нових ФОПів
Топ сфер діяльності нових ФОПів
скріншот

Нагадаємо, у 2023 році українці відкрили рекордну кількість ФОПів – понад 300 тис., проте це свідчить не стільки про відновлення економіки, скільки про спробу обійти податки і мобілізацію.

Раніше Гетманцев заявив, що військовий збір з мінімальної зарплати під час війни мають сплачувати всі, в тому числі фізичні особи – підприємці. Він нагадав, що ФОПи першої та другої груп наразі не сплачують військовий збір з мінімальної зарплати. Міністерство фінансів вважає, що така практика у війну неприйнятна.

До слова, народні депутати пропонували запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йшлося, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки.

Теги: Київ бізнес українці столиця ФОП

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