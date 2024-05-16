Суд скасував статус пам'ятки архітектури для пивоварні Шульца на Деміївці

Будівля є однією з найстаріших броварень міста

Київський окружний адміністративний суд позбавив статусу памʼятки архітектури комплекс пивоварні Шульца 1860 року, повідомляє активіст Дмитро Перов.

Пивоварний завод заснував німець Йоган-Генріх Шульц у 1860 році й передав своєму сину Карлу, будівля розташована на Голосіївському проспекті, 8. Вона є однією з найстаріших броварень міста, а також прикладом промислової архітектури Києва.

Пивоварнz Шульца розташована у Києві на Голосіївському проспекті, 8 фото Дмитра Перова/Facebook

«Останнє десятиліття памʼятка належала «Фонду національного добробуту Криму», одним із його співзасновників є чинний міністр оборони – Рустем Умєров», – зазначив активіст.

Перов додав, що рішення позбавити пивоварню статусу памʼятки ухвалив суддя Київського окружного адміністративного суду (КОАС) Сергій Дудін, який у 2023 році дозволив будівництво на місці історичної садиби Маліна (Зеленських) 1890 року.

Рішення позбавити пивоварню статусу памʼятки прийняв суддя Київського окружного адміністративного суду Сергій Дудін фото Дмитра Перова/Facebook

Активіст зазначив, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА, а також Міністерство культури та інформаційної політики України можуть подати апеляційну скаргу на рішення до кінця травня 2024 року. «В іншому випадку – воно набуде законної сили і одразу 8 історичних будівель опиняться під ковшом ескаватора», – додав Перов.

Нагадаємо, у Києві відновлено скляний купол Київського міського будинку вчителя, що був пошкоджений унаслідок вибуху російської ракети в жовтні 2022 року. За словами Кличка, одразу після вибуху фахівці «Київекспертизи» обстежили Будинок учителя та вжили заходів задля збереження будівлі, що є пам’яткою архітектури національного значення.

До слова, портрет ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами травмує дітей, оскільки до нього через паркан лізуть чимало охочих зробити фото. Через те мурал збирають прибрати, але лише з однієї стіни закладу на іншу, йдеться у статті «Главкому» «Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?».

Зазначається, що портрет генерала, ймовірно, замалювали б, якби він не став настільки відомим. Окрім того, було б складно красиво пояснити громадськості рішення замалювати мурал Залужного, котрий днями отримав від столичної влади звання Почесного громадянина міста Київ.