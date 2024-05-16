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Суд скасував статус пам'ятки архітектури для пивоварні Шульца на Деміївці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Суд скасував статус пам'ятки архітектури для пивоварні Шульца на Деміївці
Пивоварня Шульца є однією з найстаріших броварень міста
фото Дмитра Перова/Facebook

Будівля є однією з найстаріших броварень міста

Київський окружний адміністративний суд позбавив статусу памʼятки архітектури комплекс пивоварні Шульца 1860 року, повідомляє активіст Дмитро Перов.

Пивоварний завод заснував німець Йоган-Генріх Шульц у 1860 році й передав своєму сину Карлу, будівля розташована на Голосіївському проспекті, 8. Вона є однією з найстаріших броварень міста, а також прикладом промислової архітектури Києва.

Пивоварнz Шульца розташована у Києві на Голосіївському проспекті, 8
Пивоварнz Шульца розташована у Києві на Голосіївському проспекті, 8
фото Дмитра Перова/Facebook

«Останнє десятиліття памʼятка належала «Фонду національного добробуту Криму», одним із його співзасновників є чинний міністр оборони – Рустем Умєров», – зазначив активіст.

Перов додав, що рішення позбавити пивоварню статусу памʼятки ухвалив суддя Київського окружного адміністративного суду (КОАС) Сергій Дудін, який у 2023 році дозволив будівництво на місці історичної садиби Маліна (Зеленських) 1890 року.

Рішення позбавити пивоварню статусу памʼятки прийняв суддя Київського окружного адміністративного суду Сергій Дудін
Рішення позбавити пивоварню статусу памʼятки прийняв суддя Київського окружного адміністративного суду Сергій Дудін
фото Дмитра Перова/Facebook

Активіст зазначив, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА, а також Міністерство культури та інформаційної політики України можуть подати апеляційну скаргу на рішення до кінця травня 2024 року. «В іншому випадку – воно набуде законної сили і одразу 8 історичних будівель опиняться під ковшом ескаватора», –  додав Перов. 

Нагадаємо, у Києві відновлено скляний купол Київського міського будинку вчителя, що був пошкоджений унаслідок вибуху російської ракети в жовтні 2022 року. За словами Кличка, одразу після вибуху фахівці «Київекспертизи» обстежили Будинок учителя та вжили заходів задля збереження будівлі, що є пам’яткою архітектури національного значення. 

До слова, портрет ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами травмує дітей, оскільки до нього через паркан лізуть чимало охочих зробити фото. Через те мурал збирають прибрати, але лише з однієї стіни закладу на іншу, йдеться у статті «Главкому» «Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?».

Зазначається, що портрет генерала, ймовірно, замалювали б, якби він не став настільки відомим. Окрім того, було б складно красиво пояснити громадськості рішення замалювати мурал Залужного, котрий днями отримав від столичної влади звання Почесного громадянина міста Київ.

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Теги: Київ завод архітектура

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