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У столиці з'явився мурал, присвячений Валерію Залужному (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці з'явився мурал, присвячений Валерію Залужному (фото)
Побачити роботу можна за адресою: вул. Котельнікова, 51
Євгенія Фуллен/Facebook

На створення муралу художник витратив 13 год

У Святошинському районі столиці з’явився найбільший мурал в Україні, які присвячений українському генералу Валерію Залужному. Про це повідомила одна з керівників проєкту Євгенія Фуллен на своїй сторінці в Facebook.

У столиці з'явився мурал, присвячений Валерію Залужному (фото) фото 1

На створення муралу художник витратив 13 годин. Побачити роботу можна за адресою: вул. Котельнікова, 51.

«Ми це зробили! Наш перший і далеко не останній рекорд! Пишаюся тим, що ми робимо і пишаюся тими з ким ми все робимо! У Києві створили найбільший мурал Валерія Залужного в Україні! Головний митець муралу – Євгеній Кучер (Самий Кучерявий). Валерій Залужний- для мене особисто символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну – він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну!», – написала Фуллен.

У столиці з'явився мурал, присвячений Валерію Залужному (фото) фото 2

Фуллен уточнила, що художник створив цю роботу за 13 годин.

У столиці з'явився мурал, присвячений Валерію Залужному (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що  в Києві на бульварі Миколи Міхновського, 3-А відкрили мурал, присвячений силам протиповітряної оборони та українським енергетикам. Стінопис отримав символічну назву «Захисники світла».  На муралі зображено військового, який пильнує небо від повітряної небезпеки, та енергетика, що готовий швидко лагодити електромережі у разі пошкоджень. Вони показані на фоні вечірнього Києва, в якому, завдяки їх спільній роботі, в домівках людей є світло.

Нагадаємо, що 7 березня 2024 року президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

До слова, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

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Теги: Валерій Залужний мурал Київ художник

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