Кулеба пригостив Блінкена патріотичною піцею у Києві (відео)

Кулеба з Блінкеном скуштували дві українські піци, одна з яких має назву «Українська»

Держсекретар США був у захваті як від української піци, так і від самого закладу

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відвідав з держсекретарем США Ентоні Блінкеном піцерію Veterano Pizza у Києві.

Судячи з того, з якою цікавістю Блінкен розглядав інтер’єр піцерії, він справив на нього неабияке враження – стіни прикрашені різними військовими нагородами, патчами та фото бійців ЗСУ. «Всі, хто купляв тут піцу, могли замовити її до військової частини», – розповів здивованому Блінкену очільник українського МЗС.

В рамках спілкування з журналістами Кулеба повідомив, що вони з держсекретарем США скуштували дві піци, одна з яких має назву «Українська». Блінкен наголосив, що піца була відмінною та порекомендував заклад до відвідування.

Варто додати, що піцерію Veterano Pizza відкрив ветеран ЗСУ Леонід Остальцев, який у 2014 році служив на сході України у складі 30-ї окремої механізованої бригади. Стільниці у закладі прозорі та наповнені відстріляними гільзами. У піцерії працюють ветерани війни, які регулярно доставляють безкоштовну піцу до лікарень, де проходять лікування військові ЗСУ.

Як повідомлялося, у вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

Нагадаємо, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном головними темами переговорів будуть постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.