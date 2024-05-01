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Святкування Великодня у столиці: влада звернулася до містян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Святкування Великодня у столиці: влада звернулася до містян
У столиці влада закликає містян не відвідувати церкви на Великдень
фото: з відкритих джерел

Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителі

Правоохоронні органи посилять безпекові заходи у столиці на Великдень, 5 травня. Місцева влада закликає киян подивитися богослужіння онлайн, а не йти до церкви з міркувань безпеки. Про це повідомляє пресслужба міської військової адміністрації.

«Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає!», – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Як зазначається, під час святкування Воскресіння Господнього, 5 травня, у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. «Для підтримання правопорядку залучаються представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва. Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» з метою недопущення провокацій», – йдеться у повідомленні.

Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.

«Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень», – зазначили КМБА.

Місцева влада зауважує, що комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00.

Раніше керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко повідомив, російські війська готують ракетні провокації по Україні на Великодні свята. Сличко нагадав про високу ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.

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Теги: Великдень 2024 Київ

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