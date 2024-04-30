Кого піарять київські Telegram-канали? Дослідження

Лідерами за кількістю позитивних згадок у найбільших анонімних Telegram-каналах є Кличко, Порошенко і депутат Маленко

За кількістю згадок у публікаціях найбільших Telegram-каналів Києва серед політиків є столичний міський голова Віталій Кличко – за останній рік його згадували у публікаціях 1776 разів. Також пабліки активно піарять експрезидента України Петра Порошенка та депутата Київради від «Голосу» Григорія Маленка. Про це повідомляє рух «Чесно» у своєму дослідженні, оприлюдненому на «Главкомі».

Лідером серед політиків за кількістю згадок у публікаціях найбільших Telegram-каналів столиці очікувано став міський голова Віталій Кличко. Така ж ситуація зафіксована і в інших великих містах України – Харкові, Одесі та Львові, там місцеві канали також активно піарять місцевих мерів та голів ОВА. Натомість партія «Удар», лідером якої є Кличко, у столичних анонімних пабліках не згадується взагалі.

Більшість згадок міського голови стосуються безпекової ситуації в місті, зокрема 1249 повідомлень переважно інформують про початок, перебіг або наслідки ворожих обстрілів. Ще однією тематикою, у рамках якої Telegram-канали згадують українських політиків, залишається пряма допомога військовослужбовцям та передання техніки на фронт. Окрім Кличка, у таких каналах згадують і колишнього президента та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Якщо більшість публікацій щодо Кличка та Порошенка є прихованою політичною рекламою, то є і протилежні випадки. Наприклад, Telegram-канал «Київ Новини» із різницею у три місяці закликав підписатися на канал IT-підприємця та волонтера з Києва. У публікації зазначалося, що «автор каналу збирає та аналізує тільки важливі події Києва», а в дописах «правдива та перевірена інформація».

Однак при цьому ніде не було вказано, що автор каналу Григорій Маленко є чинним депутатом Київради від партії «Голос». Згідно з інформацією зі сторінки самого Маленка у Facebook, перезапуск каналу відбувся у березні 2023 року, і зараз головна його тематика – ключові новини та події Києва.

Лідером серед найбільших анонімних Telegram-каналів Києва є «Реальний Київ | Украина», який має понад мільйон підписників. До цього списку також увійшов канал харківської мережі «Труха» – «Труха Київ», який налічує понад 500 тис. підписників.

Нагадаємо, компанія Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментувала блокування офіційних ботів Головного управління розвідки, Служби безпеки та бота «єВорог» від Мінцифри. Неназваний працівник Telegram заявив журналістам, що боти «тимчасово відключили через помилку», але згодом «були відновлені».

Як відомо, Telegram 29 квітня 2024 року заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». Згодом стало відомо, що Telegram відновив роботу офіційних українських чат-ботів, які протидіяли Росії.