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Екснардепка розповіла, як на неї напав агресивний водій у Києві

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Екснардепка розповіла, як на неї напав агресивний водій у Києві
Водій втік з місця події, колу почув про наміри екснардепки викликати поліцію
фото ілюстративне

Замість того, щоб пригальмувати, водій натиснув на газ, хоча й бачив пішохода

Народна депутатка України 6-го та 7-го скликання Леся Оробець розповіла, як на неї в Києві здійснив напад агресивний водій.

Екснардепка повідомила, що сьогодні, 22 квітня, її ледь не збили на пішохідному переході на Подолі біля Житнього ринку. Оробець додала, що чітко дала зрозуміти намір перейти дорогу.

Екснардепка розповіла, як на неї напав агресивний водій у Києві фото 1

«Але замість пригальмувати, він газував. Зачепив пакети в руках, мені вдалось встигнути відсахнутись. Коли побачив, що я знімаю на відео його номери, вискочив з машини. Відібрав телефон, кричав і погрожував. Телефон вдалось повернути. Коли я сказала, що викликаю поліцію, він швидко втік з місця події», – розповіла колишня депутатка.

Оробець наголосила, що таку поведінку потрібно зупиняти, і додала, що сподівається на адекватні дії поліції. «Наші міста мають залишатися попри все безпечними. Бо цими вулицями ходять наші діти, поки батьки воюють», – зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно у Києві автомобіль BMW в’їхав у зупинку громадського транспорту на Берестейському проспекті, внаслідок чого постраждала військовослужбовиця. Поліція Києва повідомила, що водій BMW, 1999 року народження, не впорався з керуванням.

Теги: телефон водій напад Київ

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