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У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники
Станом на 8 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі
фото: glavcom.ua

Жителям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано закрити вікна й обмежити перебування на вулиці

Сьогодні, 8 березня, у Києві зранку спостерігається високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній – на правому. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Станом на 08:00 8 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі», – повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Жителям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
  • Радіаційний фон у всьому місті, як вказано, – у нормі.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 55 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

зважені частки (пил) – 85,6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 53,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 69,0 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 53,0 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 67,2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 11,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 1024 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 8,1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 54 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

зважені частки (пил) – 61,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 37,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 47,7 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 22,5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 47,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 4,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 571 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 13,4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 43,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 34,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 39,7 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 5,0 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 24,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 3,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 445 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 42,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 61 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 54,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 43,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 49,6 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 13,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 41,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 12,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 537 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 18,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 0,2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,09 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 57 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

зважені частки (пил) – 54,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 39,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 48,0 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 14,9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 35,0 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 5,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 569 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 15,1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 0,2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 83 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 158,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 91,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 126,5 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 528,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 127,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 9,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 2052 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 82 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

зважені частки (пил) – 112,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 99,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 106,3 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 47,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 47,2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 10,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 858 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 7,9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • сірководню – 29,5 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 1 березня спостерігається погіршення якості повітря. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер.

Теги: повітря екологія Київ

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