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У столиці зафіксовано погіршення якості повітря: названа причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці зафіксовано погіршення якості повітря: названа причина
Станом на ранок 1 березня спостерігається тимчасове погіршення якості повітря
фото: glavcom.ua

Шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря

У Києві станом на ранок 1 березня спостерігається погіршення якості повітря. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

 Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.

КМДА додає, що ймовірною причиною погіршення якості повітря могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.

Киянами дали декілька рекомендацій через погіршення якості повітря:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці горіли складські приміщення, була загроза забруднення повітря.

До відома, на озері «Кирилівське» на Оболоні у Києві було виявлено пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом забруднення.Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж прокуратурою було виявлено інформацію про забруднення озера «Кирилівське», що в Оболонському районі столиці.

Теги: Київ екологія повітря

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