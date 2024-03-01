У столиці зафіксовано погіршення якості повітря: названа причина
Шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря
У Києві станом на ранок 1 березня спостерігається погіршення якості повітря. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.
КМДА додає, що ймовірною причиною погіршення якості повітря могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.
Киянами дали декілька рекомендацій через погіршення якості повітря:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці горіли складські приміщення, була загроза забруднення повітря.
До відома, на озері «Кирилівське» на Оболоні у Києві було виявлено пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом забруднення.Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж прокуратурою було виявлено інформацію про забруднення озера «Кирилівське», що в Оболонському районі столиці.
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