У столиці зафіксовано погіршення якості повітря: названа причина

Шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря

У Києві станом на ранок 1 березня спостерігається погіршення якості повітря. Причиною цьому могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.

КМДА додає, що ймовірною причиною погіршення якості повітря могли бути пожежі у Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.

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Киянами дали декілька рекомендацій через погіршення якості повітря:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці горіли складські приміщення, була загроза забруднення повітря.

До відома, на озері «Кирилівське» на Оболоні у Києві було виявлено пляму з, ймовірно, нафтопродуктів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом забруднення.Як зазначається, під час моніторингу соціальних мереж прокуратурою було виявлено інформацію про забруднення озера «Кирилівське», що в Оболонському районі столиці.