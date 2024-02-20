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У центрі столиці сталася стрілянина у готелі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У центрі столиці сталася стрілянина у готелі (фото)
За скоєне підозрюваному загрожує до семи років увʼязнення
фото: пресслужба поліції

Між двома відвідувачами готелю виник конфлікт

У Печерському районі столиці сталася стрілянина у готелі, одна людина поранена. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Так, між двома відвідувачами готелю виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків наніс удар іншому, а потім дістав травматичну зброю і здійснив постріл. «Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Як додали в поліції, конфлікт між чоловіками виник раптово. За скоєне підозрюваному загрожує до семи років увʼязнення. «Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження», – констатували правоохоронці.

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Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Експерти вилучили з місця події речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

 

Теги: Київ поліція стрілянина

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