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Київ прощається з Героєм України Степаном Хмарою (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Київ прощається з Героєм України Степаном Хмарою (фото, відео)
Степан Хмара помер у віці 86 років
фото: Ян Доброносов/Telegraf

Дисидента буде поховано на Байковому кладовищі

Сьогодні, 25 лютого, у Києві проходить прощання з Героєм України, політиком і дисидентом Степаном Хмарою.

Про його смерть стало відомо 21 лютого. Степан Хмара був депутатом чотирьох скликань, багаторічним політв'язнем радянських концтаборів та співавтором Конституції України. У 2006 році йому було присвоєно звання Героя України із врученням Ордена Держави «За визначні особисті заслуги у боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії». Помер дисидент у віці 86 років.

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Київ прощається з Героєм України, політиком і дисидентом Степаном Хмарою
фото: Ян Доброносов/Telegraf

Церемонія прощання розпочалася сьогодні о 10:00 та продовжиться на Майдані. Поховання пройде на Байковому цвинтарі після відспівування в Церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

Нагадаємо, що перед смертю Степан Хмара багато хворів і потребував допомоги. 

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Теги: Герой України Київ смерть Степан Хмара

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