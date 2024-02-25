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Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Подекуди очікуються сильні пориви вітру

25 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройде невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю в більшості областей істотних опадів не передбачається. Проте місцями невеликий дощ пройде у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській та Чернігівській областях.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. На Лівобережжі місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 2-7° тепла. На сході коливатиметься від 0° до 5° морозу.

Вдень температура сягатиме 6-11° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини підніметься до 15° тепла. У східних областях очікується 2-7° тепла.

Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність. Істотних опадів вночі не передбачається, однак вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 2-7° тепла вночі та 6-11° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 4-6° тепла вночі та близько 8-10° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди погода вітер повітря Укргідрометцентр

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