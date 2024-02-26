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У столиці пройдуть навчання ЗСУ. Влада звернулася до киян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці пройдуть навчання ЗСУ. Влада звернулася до киян
Навчання триватимуть протягом трьох днів
фото ілюстративне

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння

У Києві, у Дарницькому районі, з 26 лютого відбуватимуться навчання військових. Мешканців столиці просять не знімати та не викладати у мережу дії ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Дарницької РДА.

«У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва», – йдеться в повідомленні.

У Дарницькій РДА розповіли, що у ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Зокрема, метою навчань є «нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції».

«Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!» – зазначили в адміністрації.

Раніше на околицях Києва в період з 1 по 3 лютого пройшли масштабні військові навчання. 

Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе. 

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Теги: Київ військові навчання

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