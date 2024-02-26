У столиці пройдуть навчання ЗСУ. Влада звернулася до киян

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння

У Києві, у Дарницькому районі, з 26 лютого відбуватимуться навчання військових. Мешканців столиці просять не знімати та не викладати у мережу дії ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Дарницької РДА.

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«У Дарницькому районі відсьогодні, 26.02.2024, та протягом наступних трьох днів триватимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва», – йдеться в повідомленні.

У Дарницькій РДА розповіли, що у ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Зокрема, метою навчань є «нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції».

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«Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!» – зазначили в адміністрації.

Раніше на околицях Києва в період з 1 по 3 лютого пройшли масштабні військові навчання.

Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе.