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Аварія у дитячому садку столиці: інженер з технічного нагляду отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія у дитячому садку столиці: інженер з технічного нагляду отримав підозру
Просіла частина стіни будівлі
фото: пресслужба КМВА

Слідство вважає, що інженер з технічного нагляду фактично не перевіряв обсяги та якість виконаних у дитячому садочку робіт

Правоохоронці вручили підозру підряднику у справі про просідання будівлі дитсадка у Шевченківському районі Києва. Підозру отримав інженер з технічного нагляду. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За даними слідства, Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної державної адміністрації за результатами проведення публічної закупівлі уклало з підрядником договір на проведення капітального ремонту укриття в одному з дитячих садків. Вартість робіт становила понад 1,2 млн грн.

Наприкінці 2023 року підрядник та інженер з технічного нагляду підписали акт прийому-передачі виконаних робіт, до якого внесли недостовірні відомості. В актах вказувалося, що були виконані роботи на понад 600 тис. грн. Насправді ж сума складала близько 170 тисяч грн.

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Слідство вважає, що інженер з технічного нагляду фактично не перевіряв обсяги та якість виконаних у дитячому садочку робіт. Після підписання акту сталося просідання фасаду дитсадка.

Для встановлення причин деформації будівлі та вартості її відновлення призначено будівельно-технічну експертизу. За її результатами буде надано оцінку діям підрядника та посадовим особам Шевченківської РДА. Наразі підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), отримав інженер з технічного нагляду.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року у Шевченківському районі Києва сталася аварія у дитячому садку. Там просіла частина стіни будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Як повідомила місцева влада, у цьому дитячому садочку будувалося укриття.

Поліція Києва розпочала розслідування через аварію у дитсадку. Правоохоронці зазначали, що чиновниками та підрядником було підписано акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено повну оплату по договору, але при цьому роботи не були виконані.

Теги: Київ дитячий садок слідство

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