Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого

Протягом дня температура становитиме 5-10° тепла

26 лютого в низці областей пройде невеликий дощ, а подекуди буде сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У понеділок буде хмарно з проясненнями. У більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с. У східних та південно-східних областях очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме 0-5° тепла. У східних областях коливатиметься від 0° до 5° морозу. На заході стовпчики термометрів покажуть 3-8° тепла.

Вдень температура становитиме 5-10° тепла. На півдні Одещини та в Криму підніметься до 14°. У більшості східних областей передбачається 1-6° тепла. На заході найтепліше – температура сягатиме 11-16° тепла.

На Київщині хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області вночі коливатиметься від 0° до 5° тепла. Удень очікується 5-10° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла вночі та 6-8° тепла вдень.