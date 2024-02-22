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Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Медведєв озвучив головне бажання Путіна у війні
Медведєв заявив, що Києвом нібито керує «інтернаціональна бригада противників РФ на чолі зі США»
фото: скріншот відео

Соратник російського диктатора назвав Київ «російським містом»

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що для «досягнення цілей СВО» російським військам доведеться дійти до Києва. В інтерв’ю російським ЗМІ він повідомив, що це має статися «якщо не зараз, то за якийсь час».

«Де зупинитися? Не знаю. Я думаю, що з урахуванням того, про що я сказав, нам ще доведеться багато і серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, напевно, це має бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту», – розмріявся Медведєв.

Соратник російського диктатора додав, що на це нібито є дві причини. За його словами, перша − Київ нібито є «російським містом» і друга − від нього нібито «виходить інтернаціональна загроза існуванню РФ». Медведєв заявив, що Києвом нібито «керує інтернаціональна бригада противників Росії на чолі зі Сполученими Штатами Америки».

Як раніше повідомлялося, заява заступника голови ради безпеки РФ Дмитра Медведєва від 17 січня є одним із багатьох останніх сигналів від високопосадовців Росії, що Путін і Кремль не зацікавлені в переговорах з Україною і що максималістські цілі війни Путіна в Україні залишаються незмінними.

Нагадаємо, Кремль намагається підняти рівень патріотизму серед росіян масованими атаками на Київ. Водночас столиця України залишається маніакальною ціллю російського диктатора, повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що метою країни-агресорки буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, за словами джерел видання, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва вже влітку 2024 року.

До слова, російський диктатор Путін заявив, що для захоплення Києва потрібна нова мобілізація. Про те, що він не залишив мрії про захоплення української столиці, він сказав на зустрічі із російськими воєнкорами.

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Теги: Київ війна Дмитро Медведєв

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