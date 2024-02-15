У столиці пролунали вибухи

Громадянам слід пройти в укриття

Уранці 15 лютого у Києві пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє мер столиці Віталія Кличка.

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«Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!», – написав міський голова.

Раніше повідомлялося, що у Київській області через російську ракетну атаку працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

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По всій країні оголошена повітряна тривога через запуск «Калібрів» з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95мс. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.