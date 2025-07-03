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У столиці уламки БпЛА впали на дах житлового будинку (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У столиці уламки БпЛА впали на дах житлового будинку (оновлено)
фото: Aleksandr Gusev/Pacific (ілюстративне)

У Києві вдруге за день оголошено повітряну тривогу

У Оболонському районі столиці уламки російського БпЛА впали на дах житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Виклик медиків в Оболонський район. Там, попередньо, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Медики і рятувальники прямують на місце», – йдеться у повідомленні.

Оновлення 22:17

«На Оболоні, куди виїжджали на виклик медики та столичні рятувальники, постраждалих і пошкоджень будинку наразі не виявили. Повітряна тривога і загроза БпЛА для столиці триває!», – написав Кличко.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей України о 20:00 вдруге за день оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих БпЛА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як повідомлялося, у Києві працює ППО. «У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги», – наголошує Київська міська військова адміністрація.

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Теги: війна Київ дрон

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