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Удар по Харкову 7 червня: на підприємстві знайдено тіло, шукають ще п'ятьох людей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Удар по Харкову 7 червня: на підприємстві знайдено тіло, шукають ще п'ятьох людей
У ніч на 7 червня росіяни завдали чи не наймасованішого удару по місту, атакувавши кількома ракетами, КАБами та дронами
фото ілюстративне: ДСНС

Під завалами пошкодженого підприємства можуть перебувати ще п'ятеро людей

У Харкові під завалами на підприємстві, що зазнало російського удару 7 червня, виявили тіло людини. Як передає «Главком», про це у телеграмі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, «під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування». Роботи проводяться цілодобово. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня росіяни завдали чи не наймасованішого удару по місту, атакувавши кількома ракетами, КАБами та дронами – за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів. Ворог обстріляв одразу декілька районів міста, поціливши, зокрема, у житлову багатоповерхівку та цивільне підприємство. Унаслідок атаки загинули 3 людини, а ще 22 зазнали поранень.

Увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову. Унаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Тим часом глава «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок атаки загинула 30-річна очільниця дитячої залізниці, яку два тижні тому призначили на посаду. Він додав, що серед поранених є четверо залізничників. Наразі медики надають їм допомогу. Окрім цього, ворог також ударив по Київському району Харкова, там пошкоджено приватний будинок.

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

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Теги: Харків війна

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