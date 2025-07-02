Злив нечистот з асенізатора: киянин піде під суд за забрудення річки Либідь

Злив відходів спричинив забруднення поверхневих вод та завдав шкоди екології

Нещодавно річка Либідь, що є важливою водною артерією Києва, стала жертвою екологічного злочину: місцевий житель вирішив скинути нечистоти з асенізатора безпосередньо в річку. Цей інцидент спровокував швидку і рішучу відповідь з боку міських служб. Столичні правоохоронці розшукали водія, а прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо його дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури та комунального підприємства «Плесо».

Водій асенізаційної машини самовільно скинув відходи до річки Либідь фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Зазначається, що водій асенізаційної машини самовільно скинув відходи до річки Либідь. Це спричинило забруднення поверхневих вод та завдало шкоди екології. Відео забруднення річки невідомою речовиною небайдужі кияни розмістили у соціальних мережах.

«Завдяки оперативно проведеним правоохоронцями слідчим та процесуальним діям особу чоловіка, який злив нечистоти до річки, встановили», – повідомилу у прокуратурі.

Спеціалісти КП «Плесо» відібрали лабораторні проби води у місці скиду відходів та встановили їх невідповідність допустимим нормам, а саме перевищення вмісту аміаку, сірководню та фенолів. Це негативно впливає на життєдіяльність організмів водойми.

Фахівцями Державної екологічної інспекції Столичного округу констатовано, що самовільний скид вказаних забруднюючих речовин у річку Либідь створює небезпеку для довкілля.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Плесо» активно впроваджує нову систему моніторингу рівня води, щоб комплексно дослідити екологічний стан водойм столиці та виявити їхні проблемні місця. Завдяки цьому заходу «Плесо» зможе контролювати водний баланс озер, їхнє наповнення, замулення, підтоплення або висихання. Усі ці показники є важливою частиною програми моніторингу, що дозволяє отримати вичерпну інформацію про стан водних ресурсів міста.

До слова, за результатами останніх досліджень лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, лише у Деснянському районі вода на міських пляжах відповідає санітарним нормам. Зокрема, безпечними для відпочинку визнані пляжі «Троєщина» на річці Десенка та «Чорторий» у парку «Муромець». Тут рівень мікробіологічних показників, зокрема кишкової палички, не перевищує допустимих значень, що гарантує відсутність ризику інфекційних захворювань при купанні.