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Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Зеленський спростував «успіхи» РФ на фронті
За словами Зеленського, успіхи РФ у війні — це «російська версія»
фото: Офіс президента

Президент спростував інформацію про успіхи РФ у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський спростував повідомлення про нібито значні успіхи країни-агресора Росії у війні проти України. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, передає «Главком».

За словами Зеленського, успіхи РФ у війні – це «російська версія». Він наголосив, що сили оборони України вже майже три тижні відбивають новий наступ окупантів, а росіяни «не такі вже й успішні, м'яко кажучи».

Також Зеленський звернув увагу, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін шукає будь-які причини для атак на Україну. На запитання, чи є атаки із використанням до 500 безпілотників помстою Росії за «Операцію «Павутина», Зеленський відповів, що це – нісенітниця: «Вони також здійснили рекордну атаку напередодні». Кремлівський диктатор Володимир Путін «шукає причини для нападу на Україну. Він просто не хоче закінчувати війну». Російське суспільство вірить у радикальну політику Путіна, але «йому доводиться підтримувати вогонь інформації та ненависті».

За словами Зеленського, російська влада не має щирого наміру домовлятись про мир. Вони використовують сам факт переговорів як щит проти міжнародних санкцій.

«Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть запроваджені санкції, то більше переговорів не буде», – так, за словами Зеленського, мислить Путін. Та додав: «Путін не хоче миру».

Також Зеленський зазначив, що окрім зняття санкцій, Кремль прагне вивести США та Європу за межі переговорного процесу. Це дозволило б ізолювати Україну і диктувати умови з позиції сили. «Тривала війна без підтримки партнерів – це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримує тривалої війни з партнерами та санкцій», – сказав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Bild в Одесі. Президент розповів про російські атаки, тактику Кремля та санкції проти РФ. За словами Зеленського, російська влада не має щирого наміру домовлятись про мир. Вони використовують сам факт переговорів як щит проти міжнародних санкцій. «Главком» опублікував головні тези з розмови.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп може припинити війну між Росією та Україною. Про це він зауважив в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters, членом якої є Politico.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський

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