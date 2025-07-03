У столиці працює ППО по російських дронах

У столиці оголошено тривогу через загрозу БпЛА

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Наразі триває робота сил ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

«Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги», – наголошує Київська міська військова адміністрація.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попереджають: «Увага! м. Київ! БпЛА у вашому напрямку з півночі. Перебувайте в укриттях!».

Нагадаємо, що у Києві та низці областей України о 20:00 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ворожих БпЛА. Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе.