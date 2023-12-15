Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)

«Метро не затоплене навіть і близько»

Станом на зараз у перегонних тунелях між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» монтують тимчасові підпори для попередження руйнування та ліквідують протічки. Про це розповів журналіст Павло Авдокушин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Які заходи вжиті? Обмежено рух над тунелем. Припинено рух в тунелі. Стало трохи краще (чим, – в огляді буде). Зараз монтуються тимчасові підпори в тунелі, щоб попередити його можливу (але не обов'язкову) деформацію/руйнування. Тимчасово ліквідують протічки. Визначаються методи та виконавці досліджень, проектувальники та підрядник, що буде усувати проблему», – йдеться у публікації.

За словами Авдокушина, до робіт залучені/будуть залучені підрозділи КМ, міська влада, КПТ, Київська поліція, Кабмін задекларував підтримку в разі необхідності. Він додав, що до досліджень, проектування, усунення будуть залучені профільні фахівці, компанії з обладнанням, репутацією, досвідом, можливостями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Про масштаб. Поки трагедії не сталося. Метро не затоплене навіть і близько. Але те, що я побачив, каже про те, що закрити перегон була цілком слушна ідея. Бо могло статися горе. Технічні служби Київського Метрополітену вчасно виявили проблему і вчасно відреагували на неї», – зазначив журналіст.

9 фото На весь екран

















Павло Авдокушин назвав співробітників технічної служби столичного метро «справжніми профі».

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

Із 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

Вирішальний антропогенний чинник, який призвів до аварії та закриття частини «синьої» гілки метро у Києві, має узагальнену назву «київський забудовник». Про це розповів директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко.