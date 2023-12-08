Чому закрилося метро на Теремки? З'явилася нова скандальна версія

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці зупинено з міркувань безпеки

Користувачі соцмереж вважають, що справжньою причиною обмеження руху синьою гілкою метро є будівництво, яке веде бізнесмен Вагіф Алієв

Столична влада 8 грудня обмежила рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Зроблено це з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Однак користувачі соцмереж вважають, що справжньою причиною обмеження руху синьою гілкою метро є проєкт, який реалізує друг мера Києва, бізнесмен Вагіф Алієв. мова про його ТРЦ Ocean Mall, який перебуває у стані будівництва та має відкритися вже 1 вересня 2024 року.

Зі свого боку Київський метрополітен повідомив, що зупинка руху поїздів на ділянці синьої лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть приблизно пів року.

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Відтак кияни активно почали обурюватися цій новині та звинувачувати міського голову «у послузі своєму другові», адже ТРЦ Ocean Mall будується якраз саме над тунелем.

фото з відкритих джерел

Користувачі соцмереж обурені через закриття метро фото: скріншот

Журналіст Євген Гордейчик взагалі вважає, що сама КМДА визнала, що причиною підтоплення метро стало будівництво ТРЦ Ocean Mall.

Гордейчик вважає, що КМДА визнало – причиною підтоплення метро стало будівництво ТРЦ фото: скріншот

Варто зазначити, Алієв контролює ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall (50%) та Mandarin Plaza загальною торговельною площею 284 400 кв. м. За оцінками Forbes, у 2021 році вони принесли йому $61 млн орендного доходу.

Площа обʼєктів Алієва може мінімум подвоїтись, якщо йому вдасться завершити всі анонсовані проєкти. Найближче до запуску Ocean Mall. На двох інших – Lisova Mall та Hippodrome Mall – ще навіть не розпочато будівельні роботи.

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Крім того, за декілька днів до обмеження руху поїздів метро Алієв розпочав піаркампанію стосовно розвитку свого бізнесу в Україні. В інтерв'ю ЗМІ бізнесмен запевнив ТРЦ до 1 вересня буде готовий, включно з відреставрованою «тарілкою». За його словами, ТРЦ Ocean Mall буде мати 210 тис. кв. м та вже заявив, що інвестор має намір брати участь у приватизаційному аукціоні на ТРЦ Ocean Plaza, який раніше належав росіянам, з метою об'єднати два проєкти.

Як повідомлялося, наприкінці 2020 року будівлю Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 («тарілка» на Либідській) внесено до переліку нових об'єктів культурної спадщини. Ця будівля є фасадною для майбутнього ТРЦ Ocean Mall, у ній девелопер обіцяє зробити музичний зал, згідно з початковим задумом автора пам’ятки, Флоріана Юр'єва.

«Ми вже почали реставрацію. Вона стояла 60 років, її ніхто не реставрував, через будівництво метрополітену стрічкові фундаменти просіли, вона почала «падати». Зараз ми зробили палі і її утримуємо», – сказав він.

Як повідомлялося, рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

Київ обмежив рух синьою гілкою метро через технічний стан тунелів фото: Київський метрополітен

Також у столиці затопило тунель метро між «Либідською» та «Деміївською».

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Зокрема, радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець вважає, що в зупинці руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» винний експрезидент-втікач Віктор Янукович.

До слова, у Києві на маршрут «синьої» гілки метро, де триватимуть ремонтні роботи, вийде на заміну наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.