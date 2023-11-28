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Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону
Водії вийшли на пішохідний перехід та заблокували рух транспорту
фото: скріншот

Ініціатори протесту не приховують, що це відповідь на блокаду польськими перевізниками проїзду українських вантажівок

28 листопада в польських містах Перемишль і Медика кілька десятків українських водіїв перекрили дороги на знак протесту проти блокування кордону. Про це повідомляє RMF FM.

На в’їзді до Перемишля та в Медиці, яка є прикордонним населеним пунктом, близько 30 українських водіїв вийшли на пішохідний перехід, фактично заблокувавши рух транспорту.

Поліції Перемишля розповіла, що правоохоронці перебувають на місці події. Протести відбуваються мирно.

Ініціатори акцій не приховують, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок.

Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону фото 1
фото: RMF FM

Нагадаємо, пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», що знаходиться на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу сьогодні, 28 листопада, увечері. Там почали пропускати вантажівки. 

Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Згодом польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників. 

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Теги: кордон Польща вантажівки дороги

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