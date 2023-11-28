Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону
Ініціатори протесту не приховують, що це відповідь на блокаду польськими перевізниками проїзду українських вантажівок
28 листопада в польських містах Перемишль і Медика кілька десятків українських водіїв перекрили дороги на знак протесту проти блокування кордону. Про це повідомляє RMF FM.
На в’їзді до Перемишля та в Медиці, яка є прикордонним населеним пунктом, близько 30 українських водіїв вийшли на пішохідний перехід, фактично заблокувавши рух транспорту.
Droga Krajowa 28 Przemyśl- Medyka, teraz.— Marcin Osowski (@MarcinOsowski2) November 28, 2023
W odpowiedzi na Strajk Przewoźników Ukraińcy zorganizowali spontaniczną blokadę drogi po polskiej stronie. Mieszkańcy Przemyśla skarżą się na mocne utrudnienia. Potrzeba pilnych rozmów między przedstawicielami naszych państw. Jest gorąco pic.twitter.com/w6twbJmFYG
Поліції Перемишля розповіла, що правоохоронці перебувають на місці події. Протести відбуваються мирно.
Ініціатори акцій не приховують, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок.
Нагадаємо, пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», що знаходиться на кордоні України з Польщею, відновив повноцінну роботу сьогодні, 28 листопада, увечері. Там почали пропускати вантажівки.
Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Згодом польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.
Як повідомлялося, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.
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