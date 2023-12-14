Головна Київ Новини
search button user button menu button

Несприятливі погодні умови: влада звернулася до киян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Несприятливі погодні умови: влада звернулася до киян
До прибирання снігу в Києві задіяні 303 одиниці техніки «Київавтодору»
фото: скріншот

Столицю засипало снігом

У Києві в четвер, 14 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Повідомляється, що в столиці випала значна кількість опадів. Спеціальна техніка та бригади ручного прибирання Києва розчищають дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу, обробляють протиожеледними засобами.

«Просимо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, пересуваючись вулицями міста», – йдеться в повідомленні.

Влада просить водіїв приватного автотранспорту не паркувати автівки обабіч доріг, аби не заважати працювати спецтехніці.

Нагадаємо, що Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. 

Читайте також: Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Теги: погода негода снігопад дороги Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» у столиці зупинено з міркувань безпеки
Чому закрилося метро на Теремки? З'явилася нова скандальна версія
8 грудня, 18:29
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
Інцидент стався у Голосіївському районі столиці
У столиці прорвало трубу з гарячою водою: затоплений підземний перехід (відео)
15 листопада, 08:46
Наслідки атаки на Київ
Зеленський про масований удар 25 листопада: Кремль гордиться, що може вбивати
25 листопада, 09:30
Ліквідація наслідків ударів по Києву
Удар дронами по Київщині та масований обстріл прифронтових районів: яка ситуація в регіонах
25 листопада, 11:10
У Києві вночі 25 листопада працювала ППО
Reuters показало відео роботи ППО в Києві. Реакція Повітряних сил
26 листопада, 11:37
2023 рік поб’є кліматичні рекорди з серйозними наслідками – дослідження
2023 рік поб’є кліматичні рекорди з серйозними наслідками – дослідження
30 листопада, 21:32
Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь
Київ на пів року обмежить рух синьою гілкою метро
8 грудня, 11:24
На тимчасовому автобусному маршруті «Кібернетичний центр – ст. м. «Теремки» – ст. м. «Либідська». На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв
У столиці на маршрут закритих станцій метро вийде наземний транспорт (мапа)
8 грудня, 15:42

Новини

Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
Несприятливі погодні умови: влада звернулася до киян
Несприятливі погодні умови: влада звернулася до киян
Прокуратура показала, який вигляд мають підтоплені тунелі київського метро (фото)
Прокуратура показала, який вигляд мають підтоплені тунелі київського метро (фото)
Окупанти змінили тактику атак на Київ: подробиці від Повітряних сил
Окупанти змінили тактику атак на Київ: подробиці від Повітряних сил
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва
Столична влада відповіла, чи є загроза обвалу в метро
Столична влада відповіла, чи є загроза обвалу в метро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
53K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн
38K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
16K
Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського
8867
Уночі в небі можна буде побачити надзвичайне природне явище
7758
Відома волонтерка зробила фото із Залужним та згадала Безуглу

Новини

Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Вчора, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Вчора, 07:56

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua