Несприятливі погодні умови: влада звернулася до киян

До прибирання снігу в Києві задіяні 303 одиниці техніки «Київавтодору»

Столицю засипало снігом

У Києві в четвер, 14 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Повідомляється, що в столиці випала значна кількість опадів. Спеціальна техніка та бригади ручного прибирання Києва розчищають дороги, шляхопроводи, тротуари та зупинки громадського транспорту від снігу, обробляють протиожеледними засобами.

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«Просимо всіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними, пересуваючись вулицями міста», – йдеться в повідомленні.

Влада просить водіїв приватного автотранспорту не паркувати автівки обабіч доріг, аби не заважати працювати спецтехніці.

Нагадаємо, що Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги.