Очільник МЗС Угорщини приїхав до Москви просити більше газу

Угорщина хоче перестрахуватися через можливі перебої з постачанням газу до Європи у зв'язку з війною

Угорщина хоче купити у Росії додатково 700 млн кубометрів газу

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто прибув з візитом до Москви, щоб провести переговори про збільшення постачань російського газу. У Росії уже заявили про готовність розглянути заявку Угорщини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Очільник МЗС Угорщини зазначив, що Будапешт розраховує купити у Росії додатково 700 млн кубометрів газу.

«Якщо розглянути ситуацію на ринку, то подобається нам чи ні, хочемо ми чи ні, але без джерел з Росії неможливо придбати плюс 700 млн кубічних метрів. Можна мріяти, будувати повітряні замки, але фізична реальність залишається фізичною реальністю», – сказав Сіярто на брифінгу після зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим.

Минулого тижня Сіярто повідомив, що Угорщина збирається додатково придбати 700 млн кубометрів газу. Він заявив, що довгострокові контракти раніше надійно забезпечували Угорщину газом, але російсько-українська війна може призвести до перебоїв з постачанням газу в Європу. Тому Угорщина хоче перестрахуватися.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі з угорським колегою заявив, що РФ готова розглянути заявку Угорщини.

«Сьогодні наші колеги заявили про зацікавленість угорського уряду додатково закупити кількість газу в поточному році. Це прохання буде негайно розглянуто», – сказав він прес-конференції.

Як відомо, у 2021 році Угорщина підписала 15-річну угоду з «Газпромом» на імпорт газу з Росії в обхід України. В межах контракту Угорщина отримуватиме по 4,5 млрд кубометрів газу на рік, з них 3,5 млрд кубометрів – через Сербію газопроводом «Турецький потік» та його сухопутними продовженнями, що обходять територію України. Ще 1 млрд кубометрів Угорщина продовжуватиме отримувати через Австрію – як і раніше, коли весь транзит йшов через Україну.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не готова обговорювати можливі санкції ЄС, спрямовані проти постачання російського газу, як і не підтримає внесення в санкційний список російських «Газпрому» чи «Газпромбанку».

До слова, Угорщина раніше змінила позицію щодо транзиту зброї в Україну. Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Угорщина готова пропускати через свою територію допомогу включно зі зброєю, яку надсилають інші держави Україні.