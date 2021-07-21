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    Повилітали вікна будинку: у Дніпрі пролунав вибух

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    Внаслідок вибуху постраждалих немає - Повилітали вікна будинку: у Дніпрі пролунав вибух
    Внаслідок вибуху постраждалих немає
    Фото: NationalPoliceDnipro / Facebook

    Будинок в Соборному районі Дніпра отримав механічні пошкодження

    Поліцейські Дніпра встановлюють обставини вибуху у будинку в Соборному районі міста. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

    Відомо, що 21 липня близько 07:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі.

    Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.

    «Зараз на місці події працюють правоохоронці. Внаслідок вибуху постраждалих немає», – зазначають у поліції.

    На місці події перебуває слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ.

    Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, минулого тижня в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео).

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    Теги: Національна поліція України вибух ДСНС Дніпро будинок
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    Повилітали вікна будинку: у Дніпрі пролунав вибух