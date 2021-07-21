Повилітали вікна будинку: у Дніпрі пролунав вибух

Будинок в Соборному районі Дніпра отримав механічні пошкодження

Поліцейські Дніпра встановлюють обставини вибуху у будинку в Соборному районі міста. Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

Відомо, що 21 липня близько 07:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у нежитловому приміщенні на першому поверсі одного з будинків на проспекті Дмитра Яворницького в Соборному районі.

Внаслідок вибуху будинок отримав механічні пошкодження у вигляді вибитих вікон.

«Зараз на місці події працюють правоохоронці. Внаслідок вибуху постраждалих немає», – зазначають у поліції.

На місці події перебуває слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ.

Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, минулого тижня в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух (відео).

Читайте також: