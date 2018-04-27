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    У травні в Києві відбудеться фінал футбольного турніру «Кубок нескорених»

    У змаганнях візьмуть участь ветерани АТО та діючі військовослужбовці
    19 травня о 12:00 на стадіоні «Атлет» (пров. Лабораторний, 7-А) відбудеться фінал Всеукраїнського турніру з футболу «Кубок нескорених». Його мета – фізична та психологічна реабілітація ветеранів війни та діючих військовослужбовців, які пережили війну і досі не можуть знайти себе у мирному житті. Участь у
    • 27 Квiтня, 17:10
    • Розсилка

    У змаганнях візьмуть участь ветерани АТО та діючі військовослужбовці

    19 травня о 12:00 на стадіоні «Атлет» (пров. Лабораторний, 7-А) відбудеться фінал Всеукраїнського турніру з футболу «Кубок нескорених». Його мета – фізична та психологічна реабілітація ветеранів війни та діючих військовослужбовців, які пережили війну і досі не можуть знайти себе у мирному житті.

    Участь у змаганнях візьмуть близько 150 ветеранів бойових дій та діючі військовослужбовці, службовці сектору безпеки та оборони України, а також добровольчих формувань, які отримали поранення, каліцтва, контузії або інші захворювання під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій в АТО, у ході миротворчих операцій за участю України. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

    Змагання триватимуть за двома категоріями:

    особи з ампутацією однієї нижньої кінцівки на будь-якому рівні зі збереженням функції другої кінцівки. Гравці пересуваються за допомогою милиць без патології вестибулярного апарату і збереженням зору;

    особи із відсутністю уражень нижніх кінцівок або із частковим пошкодженням нижніх кінцівок, які пересуваються самостійно без додаткових засобів (ходунків, милиць).

    Участь у турнірі безкоштовна. Реєстрація на сайті Федерації футболу України https://ffu.ua/ або шляхом запиту на електронну адресу milfootball@ukr.net для отримання форми заявки (контактний телефон: 068-572-48-34).

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