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    Новини

    У центрі Києва обмежать рух на Різдво

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    У центрі Києва обмежать рух на Різдво
    Фото УНІАН

    На Софійській і Контрактовій площах проходитиме Хода звіздарів

    7 січня заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку)», – йдеться у повідомленні.

    7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах проходитиме Хода звіздарів.

    У КМДА нагадали, що 7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота». У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» і «Майдан Незалежності».

    Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 рух тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:

    • тролейбуси № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;
    • тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
    • тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
    Читайте також: Біля однієї з станцій метро у Києві твориться «щурячий апокаліпсис».

    Нагадаємо, на Різдво синоптики обіцяють похолодання – до 10° морозу.

    Київ метро Контрактова площа дорожній рух КМДА Хрещатик Поштова площа
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