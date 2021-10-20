Київ – на порозі «червоної зони». Кличко назвав умову уникнення локдауну

За минулу добу в Києві понад 500 хворих на коронавірус потрапили в лікарні

Віталій Кличко закликав киян щеплюватися та не слухати дику пропаганду антивакцинаторів

Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Києві погіршується щодня. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ – на порозі «червоної зони». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова нагадав, що за минулу добу в Києві – понад тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. «Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них – у важкому стані», – повідомив Кличко.

За його словами, сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація.

Кличко закликав киян і всіх українців щеплюватися. «Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів!» – заявив мер.

Він зазначив, що 98% госпіталізованих до лікарень – невакциновані, і помирають, в абсолютній більшості, невакциновані пацієнти.

Як повідомлялося, за добу 19 жовтня у Києві від коронавірусу померли 29 осіб.

Відділення лікарень Києва, що приймають хворих на Covid-19, заповнені на понад 50%.

Біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

Водночас, 19 жовтня біля Верховної Ради України відбувся мітинг проти вакцинації від коронавірусу.

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