Київ – на порозі «червоної зони». Кличко назвав умову уникнення локдауну
Віталій Кличко закликав киян щеплюватися та не слухати дику пропаганду антивакцинаторів
Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Києві погіршується щодня. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ – на порозі «червоної зони». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.
Міський голова нагадав, що за минулу добу в Києві – понад тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. «Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них – у важкому стані», – повідомив Кличко.
За його словами, сьогодні єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація.
Кличко закликав киян і всіх українців щеплюватися. «Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів!» – заявив мер.
Він зазначив, що 98% госпіталізованих до лікарень – невакциновані, і помирають, в абсолютній більшості, невакциновані пацієнти.
Як повідомлялося, за добу 19 жовтня у Києві від коронавірусу померли 29 осіб.
Відділення лікарень Києва, що приймають хворих на Covid-19, заповнені на понад 50%.
Біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.
Водночас, 19 жовтня біля Верховної Ради України відбувся мітинг проти вакцинації від коронавірусу.