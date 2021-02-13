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    У Києві палала багатоповерхівка, є постраждалі

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    Причина пожежі буде встановлюватися правоохоронцями - У Києві палала багатоповерхівка, є постраждалі
    Причина пожежі буде встановлюватися правоохоронцями
    Фото ГУ ДСНС України у м. Києві

    Під час гасіння з будинку були евакуйовані на безпечну відстань 16 осіб, 5 з них – діти

    Вночі у Голосіївському районі Києва загорілася багатоповерхівка. Рятувальники на місці евакуювали 16 людей, пожежу вже ліквідовано

    Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що о 05:38 надійшов виклик про пожежу у багатоповерхівці на вулиці Академіка Вільямса. На місці вогнеборці встановили, що вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі, площа загоряння становила 70 квадратних метрів.

    При цьому складність гасіння пожежі полягала в тому, що під’їзд до будинку був запаркований автомобілями, і спочатку довелося їх відбуксирувати. Пожежу вдалося локалізувати о 06:54, а о 07:08 – ліквідувати.

    Під час гасіння з будинку були евакуйовані на безпечну відстань 16 осіб, 5 з них – діти. З опіками верхніх кінцівок госпіталізовано власника квартири, також була підозра на отруєння продуктами горіння у дівчинки 2015 народження.

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    У Києві палала багатоповерхівка, є постраждалі
    У Києві палала багатоповерхівка, є постраждалі
    Фото ГУ ДСНС України у м. Києві

    Причина пожежі буде встановлюватися правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 11 лютого сталась пожежа у приватному житловому будинку у м. Бровари. В результаті пожежі загинула старенька жінка.

    Нагадаємо, 12 лютого, на Київщині сталося загоряння у багатоповерховому житловому будинку. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували шістьох людей.

    Теги: пожежа Київ ДСНС діти рятувальники
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