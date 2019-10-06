На Житомирщині затримали поліцейського, який торгував наркотиками



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Порушника затримали після збуту чергової партії наркотичних засобів Фото: ДБР

Слідчі з'ясували, що поліцейський налагодив схему збуту наркотиків на території одного із районів області

У Житомирській області керівника одного із секторів управління протидії наркозлочинності підозрюють в розповсюдженні наркотиків. Його затримали слідчі Державного бюро розслідувань після продажу партії наркотичних засобів.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Слідчі з'ясували, що поліцейський налагодив схему збуту наркотиків на території одного із районів області. Зокрема, він продавав наркотичні засоби та сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації.

Як зазначається, порушника затримали після збуту чергової партії наркотичних засобів. Наразі йому повідомлено про підозру. Поліцейському загрожує від шести до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проти нього відкрито справу за ч.2 ст.307 («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів») Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше на Одещині правоохоронці викрили етнічну групу наркоторговців.