У Вишгородському суді заперечують зв'язки з родиною Ноздровської чи Россошанського

У штаті Вишгородського райсуду перебуває 10 суддів

Працюючі у штаті Вишгородського райсуду Київської області судді не мають жодних зв'язків із вбитою правозахисницею Іриною Ноздровською, членами її родини, а також із Дмитром Россошанським, який вбив її сестру. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду. У заяві зазначається, що у штаті Вишгородського райсуду перебуває 10



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Ірина Ноздровська

У штаті Вишгородського райсуду перебуває 10 суддів

Працюючі у штаті Вишгородського райсуду Київської області судді не мають жодних зв'язків із вбитою правозахисницею Іриною Ноздровською, членами її родини, а також із Дмитром Россошанським, який вбив її сестру.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

У заяві зазначається, що у штаті Вишгородського райсуду перебуває 10 суддів (одна посада судді вакантна), з них діючих фактично 4 судді, які розглядають всі категорії справ.

«Враховуючи інформацію наявну в Інтернет-ресурсах, наголошуємо, що працюючі судді Вишгородського районного суду Київської області не мають жодних зв’язків: а ні родинних, а ні будь-яких інших з Ноздровською І.С., подружжям Дуняк, громадянами Сапатінським М.А. та Россошанським Д.Ю», - сказано у повідомленні.

Також там додали, що суддя Сергій Купрієнко, який є дядьком Россошанського, з травня 2017 року звільнений Вищою радою правосуддя у зв’язку з поданням заяви про відставку.

У прес-службі суду зазначили, що Купрієнко фактично обіймав посаду голови суду в період з жовтня 2007 року до лютого 2012 року.

«Колектив Вишгородського районного суду Київської області співчуває родині з приводу трагічної загибелі Ноздровської І.С. та сподівається на оперативне та ретельне розслідування цієї справи», - сказано в заяві.

Крім того, там додали, що в провадженні суду в період з 2010 по кінець 2017 року перебувало 10 справ, пов'язаних з Ноздровською та членами її родини, та ще 5 справ є наразі.

Також в провадженні суду перебувала справа, яка не підлягає розголошенню.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.