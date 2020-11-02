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    ЦВК визнала 131 переможця місцевих виборів

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    Підрахунок голосів виборців триває&nbsp; - ЦВК визнала 131 переможця місцевих виборів
    Підрахунок голосів виборців триває 

    Переможцями на виборах визнано 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських

    Центральна виборча комісія встановила результати виборів міських, селищних та сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані тими, що перемогли на виборах, 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначимо, місцеві вибори відбулися 25 жовтня. Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

    Раніше Центральна виборча комісія визнала переможцями на місцевих виборах 108 голів населених пунктів і 1841 депутата місцевих рад різних рівнів.

    Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

     

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