ЦВК визнала 131 переможця місцевих виборів

Переможцями на виборах визнано 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських

Центральна виборча комісія встановила результати виборів міських, селищних та сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані тими, що перемогли на виборах, 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначимо, місцеві вибори відбулися 25 жовтня. Результати повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

Раніше Центральна виборча комісія визнала переможцями на місцевих виборах 108 голів населених пунктів і 1841 депутата місцевих рад різних рівнів.

Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.