Оголошено переможця на виборах мера Фастова

Михайло Нетяжук знову став мером Фастова

Нетяжук переобраний мером Фастова

На виборах мера Фастова перемогу отримав Михайло Нетяжук від «Партії національного егоїзму.

За його кандидатуру проголосували 39,22% виборців (6094 голосів).

Такі дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Далі голоси розподілилися таким чином:

Лариса Скрипак («Європейська Солідарніст») – 13% (2021 голосів);

Жанна Швидка («Батьківщина») – 12,97% (2016);

Дмитро Босой («Слуга народу») – 8,23% (1280);

Олег Нестеренко («Опозиційна платформа – За життя») – 6,16% (957);

Валентина Войтенко («Перемога Пальчевського») – 5,43% (844);

Геннадій Сиваненко («За майбутнє») – 4,65% (723);

Олександр Попко (самовисування) – 3,14% 488;

Олексій Островський (самовисування) – 2,71% (421);

Леся Осадчук («Сила і Честь») – 2,58% (401);

Володимир Тимофієв («Громадянський рух «Хвиля») – 1,86% (290).

Михайло Нетяжук закінчив Національний університет харчових технологій. Має ступені магістра з економіки підприємства і кандидата економічних наук, автор низки наукових робіт.

Викладав на кафедрі економіки і права Національного університету харчових технологій, працював на ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат № 4» на посадах економіста, начальника відділу, заступника директора.

З 2007 р. — директор дочірнього підприємства ПАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат». За час роботи на Фастівському хлібокомбінаті вдалося технічно модернізувати підприємство, що дозволило вдвічі збільшити обсяги випікання хліба, створити нові робочі місця, знизити питомі витрати енергоресурсів, розробити та впровадити у виробництво 20 нових видів продукції (деякі з них відзначені нагородами на міжнародних галузевих виставках), скоротити собівартість та підвищити прибутковість хлібокомбінату.

Реалізовував у Фастові ряд соціальних ініціатив, серед яких відкриття в Палаці культури кінозалу «Промінь», організація зимової ковзанки на стадіоні тощо.

З 2 червня 2014 р. — міський голова міста Фастів.

Нагадаємо, міським головою Ржищева стала Крістіна Чорненька («Європейська солідарність»).