У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)
Пожежа охопила площу близько 40 кв. м
У неділю, 10 жовтня, ввечері сталася пожежа на вул. Добробутній у Солом'янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 19:56, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці під час проведення розвідки вогнеборцями було встановлено, що горять дерев’яні піддони на площі 40 кв. м.
О 20:23 пожежу було локалізовано та о 20:48 – ліквідовано.
На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та дев'ять чоловік особового складу.
Загиблих і травмованих немає.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.