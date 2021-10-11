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    У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)

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    Над ліквідацією пожежі працювали дев'ять рятувальників - У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)
    Над ліквідацією пожежі працювали дев'ять рятувальників
    Фото: ДСНС

    Пожежа охопила площу близько 40 кв. м

    У неділю, 10 жовтня, ввечері сталася пожежа на вул. Добробутній у Солом'янському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 19:56, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці під час проведення розвідки вогнеборцями було встановлено, що горять дерев’яні піддони на площі 40 кв. м.

    О 20:23 пожежу було локалізовано та о 20:48 – ліквідовано.

    На місці події було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та дев'ять чоловік особового складу.

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    У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)
    У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)
    У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)
    У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)
    У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)
    Фото: ДСНС

    Загиблих і травмованих немає.

    Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 10 жовтня сталася пожежа в багатоповерхівці на проспекті Оболонському, 13. Внаслідок пожежі пошкоджено двері обох ліфтів, троє дверей загального коридору, закопчено стіни та стелю поверху, пошкоджено телекомунікаційні системи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Жулянах невідомі влаштували пожежу, підпаливши дерев’яні піддони (фото)