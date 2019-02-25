В зоні ЧАЕС поліція затримала рибалок-браконьєрів (фото)



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В машині поліція виявила сумку зі свіжою рибою у кількості 22 екземпляри виду «сом» Фото: Нацполіція

Порушника загрожує покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС працівниками поліції було виявлено громадян, які займалися незаконним виловом риби. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На території зони було зупинено автомобіль «Мерседес», в якому знаходився 38-річний водій та 44-річний пасажир, житель Чернігова.

«В машині поліція виявила сумку зі свіжою рибою у кількості 22 екземпляри виду «сом» та знаряддя для незаконного вилову риби. Вилучену рибу направлено на експертизу. Авто порушників перебуває на штрафмайданчику», - інформують у поліції.

Даний факт зареєстровано, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знаряддя, засобів промислу та всього добутого.

Нагадаємо, нещодавно працівники Чорнобильського відділу поліції під час патрулювання території зони відчуження виявили рибака-правопорушника. Незаконний вилов риби на річці Прип’ять здійснив 61-річний працівник одного з місцевих підприємств.