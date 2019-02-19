У Чорнобильській зоні викрито незаконний вилов риби



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У чоловіка вилучили сім рибин сома, загальною вагою 27 кг Фото: Нацполіція

Незаконним промислом займався 61-річний працівник одного з місцевих підприємств.

Працівники Чорнобильського відділу поліції під час патрулювання території зони відчуження виявили рибака-правопорушника. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Встановлено, що незаконний вилов риби на річці Прип’ять здійснив 61-річний працівник одного з місцевих підприємств.

Працівники поліції у якості речових доказів вилучили у нього сім рибин сома, загальною вагою 27 кг.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 17 лютого у Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа трав’яного настилу на площі близько 5 га. До гасіння пожежі були залучені 18 осіб та 3 одиниці техніки.