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    Події в Україні

    У зоні відчуження ЧАЕС горіла трава

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    Площа пожежі склала близько 5 га - У зоні відчуження ЧАЕС горіла трава
    Площа пожежі склала близько 5 га

    Пожежу було локалізовано

    У Чорнобильській зоні відчуження сталася пожежа трав’яного настилу на площі близько 5 га. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За її даними, інформація про пожежу надійшла 17 лютого о 16:40 до ДСНС.

    Пожежа почалася на території ДСП «Північна Пуща» (Дитятківське лісництво) поблизу с. Бички.

    До гасіння було залучено 18 чоловік та 3 од. техніки з них від ДСНС 12 чоловік о/с. та 2 одиниці техніки.

    О 17 год. 55 хв. пожежу було локалізовано.

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