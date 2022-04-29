На Київщині знайдено ще одну братську могилу

Наразі достеменно невідомо, скільки людей загинуло від рук російських окупантів

На Київщині правоохоронці знайшли чергову братську могилу, де поховано близько 900 мирних жителів, які загинули під час російської окупації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для польських ЗМІ

«Уявіть собі: було стільки вбитих, що, незважаючи, що вони спалили (частину трупів у крематоріях. – Ред.), знову знайшли могилу 900 людей у Київській області. 900 людей!» – сказав він.

Президент зазначив, що наразі достеменно невідомо, скільки людей загинуло від рук російських окупантів. «Будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба ж знайти всіх цих людей (загиблих від рук російських окупантів. – ред.) – ми ж не знаємо скільки!» – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що за даними української влади, близько 500 тисяч українців окупанти незаконно депортували до Росії.

Він запевнив, що українські правоохоронці знайдуть і засудять усіх російських окупантів, які причетні до злочинів проти цивільного населення. Проте для України важливо міжнародне визнання, що росіяни скоїли такі злочини й Росія має нести історичну відповідальність за цю злочинну війну.

Однак згодом речник Офісу президента Сергій Никифоров уточнив, що 29 квітня справді знайшли ще одне масове поховання на Київщині. Про це пише «Українська правда».

Кажучи про 900 загиблих, президент мав на увазі загальну кількість знайдених тіл на Київщині.

Нагадаємо, що 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів.

Днями Хан заявив, що планує знову відвідати Україну у межах розслідування воєнних злочинів Росії.



