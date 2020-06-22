  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    На Львівщині грабіжники закатували до смерті ексголову села

    • Розсилка
    Поліцейські вживають усіх заходів для затримання зловмисників, причетних до розбійного нападу та вбивства на Львівщині - На Львівщині грабіжники закатували до смерті ексголову села
    Поліцейські вживають усіх заходів для затримання зловмисників, причетних до розбійного нападу та вбивства на Львівщині
    Фото: Нацполіція

    Шукаючи гроші, убивці катували колишнього сільського голову і його дружину

    Вночі у неділю, 21 червня, у селі Миклашів, що під Львовом, троє невідомих вчинили розбійний напад на будинок колишнього сільського голови та жорстоко побили його з дружиною. Унаслідок отриманих травм 62-річний чоловік помер на місці.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Як повідомили у поліції, 21 червня приблизно о 06:00 вони отримали інформацію про те, що скоєно розбійний напад в одному з сіл Пустомитівського району. Правоохоронці встановили, що близько 02:00 троє невідомих у масках увірвалися в приватний будинок, де перебувало подружжя, 56-річна жінка та 62-річний чоловік.

    Нападники зв’язали і жорстоко побили господарів, забрали гроші та ювелірні вироби, після чого втекли. Від отриманих травм 62-річний чоловік помер на місці події. Потерпілій жінці медики надали необхідну допомогу.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Львівщині грабіжники закатували до смерті ексголову села
    На Львівщині грабіжники закатували до смерті ексголову села
    На Львівщині грабіжники закатували до смерті ексголову села
    На Львівщині грабіжники закатували до смерті ексголову села
    Фото: Нацполіція

    Поліція не розголошує, де саме трапилось вбивство, однак за даними депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, вбитий є колишнім сільським головою села Миклашів, де і трапилось вбивство.

    За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

    Поліцейські розшукують нападників, яким вдалось втекти з місця події. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини вбивства, просять телефонувати на 102.

    Львівщина гроші вбивство напад грабіжники поліція будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ