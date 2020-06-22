На Львівщині грабіжники закатували до смерті ексголову села



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Поліцейські вживають усіх заходів для затримання зловмисників, причетних до розбійного нападу та вбивства на Львівщині Фото: Нацполіція

Шукаючи гроші, убивці катували колишнього сільського голову і його дружину

Вночі у неділю, 21 червня, у селі Миклашів, що під Львовом, троє невідомих вчинили розбійний напад на будинок колишнього сільського голови та жорстоко побили його з дружиною. Унаслідок отриманих травм 62-річний чоловік помер на місці.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як повідомили у поліції, 21 червня приблизно о 06:00 вони отримали інформацію про те, що скоєно розбійний напад в одному з сіл Пустомитівського району. Правоохоронці встановили, що близько 02:00 троє невідомих у масках увірвалися в приватний будинок, де перебувало подружжя, 56-річна жінка та 62-річний чоловік.

Нападники зв’язали і жорстоко побили господарів, забрали гроші та ювелірні вироби, після чого втекли. Від отриманих травм 62-річний чоловік помер на місці події. Потерпілій жінці медики надали необхідну допомогу.

Поліція не розголошує, де саме трапилось вбивство, однак за даними депутата ЛМР Ігоря Зінкевича, вбитий є колишнім сільським головою села Миклашів, де і трапилось вбивство.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Поліцейські розшукують нападників, яким вдалось втекти з місця події. Усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини вбивства, просять телефонувати на 102.