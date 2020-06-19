Вбивство жінки іноземцем у центрі Києва: поліція повідомила подробиці (фото)



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Вбивство сталося у квартирі в центрі Києва Фото: Нацполіція

Чоловік перебуває в лікарні під охороною поліції

Іноземець, який у будинку на вул. Михайлівській у центрі Києва вбив свою знайому, а після вистрибнув із вікна, перебуває лікарні з численними травмами та переломами під охороною поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на балконі третього поверху у будинку на вулиці Михайлівській сидить чоловік, а з приміщення квартири йде дим. Коли на місце прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та рятувальники, чоловік зістрибнув», - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Віктор Войцехівський, правопорушника негайно доставили до лікарняного закладу з численними травмами та переломами, а у помешканні поліцейські виявили жінку без ознак життя.

«Попередньо ми встановили, що напередодні жінка і чоловік розпивали алкогольні напої. Ймовірно між ними виник конфлікт, під час якого жінка отримала смертельні тілесні ушкодження, після чого чоловік підпалив квартиру, а після зістрибнув із балкона», - повідомив він.

За висновком судово-медичної експертизи, у потерпілої сталася механічна асфіксія внаслідок дії тупого предмету в область гортані.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 червня сталася пожежа у будинку на Михайлівській, 22 у центрі Києва. Як повідомила пресслужба ДСНС, під час ліквідації пожежі столичним рятувальникам довелося боротися не лише з вогнем, а ще й людською неадекватністю. Так, о 17:05, під час ліквідації пожежі в квартирі на третьому поверсі вогнеборці встановили трьохколінну драбину для порятунку чоловіка, який перебував в помешканні. Однак потерпілий не поспішав нею скористатися, натомість, почав її відштовхувати та жбурляти у рятувальників склом. Коли ж вогнеборці відігнали агресивно налаштованого громадянина від вікна за допомогою подачі води з брансбойту, чоловік просто вистрибнув. Без видимих фізичних ушкоджень його передали бригаді швидкої.

Крім того, у соцмережі повідомляли, що під час ліквідації пожежі у квартири знайшли мертву жінку.

Пізніше інформацію про виявлення трупа підтвердили правоохоронці.