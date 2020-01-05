Убивство 3-річного сина Соболєва: у поліції зробили важливу заяву



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Автомобіль В’ячеслава Соболєва розстріляли в центрі Києва Фото: Світлана Моголюк, Главком

Підозрюваним у вбивстві 3-річного сина депутата Соболєва не змінювали запобіжні заходи, вони перебувають під вартою

Нещодавно у багатьох ЗМІ з’явилася новина про те, що підозрюваних в убивстві 3-річного сина депутата Вячеслава Соболєва випустили з-під варти.

У пресслужбі столичної прокуратури наголосили, що відповідна інформація не є правдивою.

«Ухвала Печерського районнного суду, на яку посилаються ЗМІ, стосується зміни запобіжних заходів особам, які є фігурантами іншого кримінального провадження, пов’язаного з незаконним позбавленням волі людини та вимаганні», - повідомили у прокуратурі.

У пресслужбі наголосили, що це провадження не пов’язане із організацією замаху на вбивство депутата і під час його вчинення ці особи вже перебували під вартою.

«Наголошуємо, що двоє підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата Вячеслава Соболєва перебувають під вартою і суд не змінював їм запобіжних заходів. А особа, яка обгрунтовано підозрюється в організації цього злочину, з 19 листопада 2019 року перебуває у розшуку МВС України. Його місцезнаходження на теперішній час встановлюється», - підкреслили правоохоронці.

Як повідомлялося, Національна поліція засекретила інформацію про можливих замовників замаху на вбивство Соболєва в центрі Києва.

Нагадаємо, увечері у неділю 1 грудня у центрі Києва сталася стрілянина. У перші кілька годин правоохоронці, що одразу прибули на місце події, не розкривали подробиць та імен жертв нападу. Однак пізніше стало відомо, що за кермом сидів бізнесмен та депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».

Правоохоронці затримали двох молодиків, яких підозрюють у вбивстві дитини 1 грудня у Києві під час нападу на авто депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Як повідомлялося, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що основні версії замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, які зараз розглядає поліція, – це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, а також минула та теперішня професійна діяльність.