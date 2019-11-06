Пів тисячі пасажирів летіли в Домінікану. У російського Boeing 777 в польоті відмовив двигун



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Рейс виконувала російська авіакомпанія Royal Flight

Літак Boeing 777, російської чартерної авіакомпанії Royal Flight, що вночі вилетів з Москви у Пунта-Кану (Домініканська Республіка), вимушено сів в московському аеропорту «Шереметьєво». Судно було вирішено посадити через технічні проблем - після зльоту в кабіні пілотів спрацював датчик тиску масла в одному з двигунів, повідомляють російські ЗМІ.

«В аеропорту Шереметьєво благополучно приземлився Boeing 777, що виконував рейс №7571 з Москви в Пунта-Кану (Домініканська Республіка) ... Літак благополучно приземлився, обставини інциденту з'ясовуються», - розповів «РІА Новини» представник екстрених служб. На борту знаходилися 488 людини.

За попередніми даними, очікується, що лайнер вилетить в Пунта-Кана 6 листопада о 19:15.

Royal Flight — російська чартерна авіакомпанія, що виконує чартерні пасажирські авіаперевезення для туроператорів Coral Travel і Sunmar. Базується в аеропорту Шереметьєво. Штаб-квартира розташована в Москві.

Останній інцидент з Boeing 777, про який писали російські ЗМІ, стався у вересні. Тоді судно авіакомпанії «Росія», що прямувало з Москви до Владивостока, перервало виліт також в аеропорту «Шереметьєво». Причиною стало задимлення двигуна.