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    Новини

    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички

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    Міська електричка тепер має розклад з поділом на будні та вихідні - «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    Міська електричка тепер має розклад з поділом на будні та вихідні
    фото з відкритих джерел

    Купити квиток на поїздку в міській електричці можна через Telegram-бот

    «Укрзалізниця» дослухалась до численних прохань пасажирів Київської кільцевої електрички та оновила постанційний розклад: з розподілом на будні та вихідні. Про це повідомили на сторінці товариства у Facebook.

    «Розклад усіх денних рейсів також протягом дня оновиться у всіх користувачів чат-бота, а на покупку квитка тепер достатньо витратити 30 секунд або 8 кліків! Даємо посилання на Telegram, де купують свої квитки 84% користувачів бота, але маємо й Viber для всіх охочих», – зазначили в «Укрзалізниці».

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    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички
    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички

    «УЗ» перевезла вже 800 тисяч пасажирів за три місяці руху.

    «До кінця тижня на маршрут вийде ще одна свіженька капітально відреставрована електричка з оновленими кріпленнями для велосипедів», – додали у компанії.

    Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

    Крім того,«Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).

    Теги: вихідні росія окупанти війна Укрзалізниця Україна квиток окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» оновила розклад руху міської електрички